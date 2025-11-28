El BNG de Caldas viaja a Madrid para presionar cambios en el proyecto de la Variante Oeste

Manuel Fariña se reúne en Madrid con Néstor Rego y Carme da Silva Cedida

El portavoz municipal del BNG en Caldas, Manuel Fariña, se reunió en Madrid con el diputado y la senadora del partido nacionalista para impulsar una Variante Oeste “branda” que solucione los problemas de tráfico sin afectar al territorio. Néstor Rego y Carme da Silva se comprometieron a trabajar para que el Ministerio de Transportes modifique el actual estudio de la Variante que se presentó el mes de julio.

El teniente de alcalde busca algo semejante a la carretera de Portas y explica que esta visita forma parte de una estrategia para provocar la respuesta del Gobierno. “Presentaremos iniciativas para que o Goberno reaccione un poco ao tema da Variante, porque levamos anos pedindo eliminar o tráfico pesado do casco urbano”, apunta.

Para el BNG, al igual que para los vecinos de Caldas, la propuesta tiene una grave afectación en el territorio y “non solucionará os problemas actuais de conectividade e mobilidade que ten a día de hoxe Caldas”.

Fariña insiste en que es necesario convertir la Variante en una avenida ‘branda’, desde As Veigas de Almorzar hasta Santa María de Tivo, para que funcione como anillo viario de circunvalación, liberar la AP-9 y construir un nuevo enlace en Bemil para solucionar los problemas de tráfico.