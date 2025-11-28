Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El BNG de Caldas viaja a Madrid para presionar cambios en el proyecto de la Variante Oeste

Fátima Pérez
28/11/2025 18:25
Manuel Fariña se reúne en Madrid con Néstor Rego y Carme da Silva
Manuel Fariña se reúne en Madrid con Néstor Rego y Carme da Silva
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El portavoz municipal del BNG en Caldas, Manuel Fariña, se reunió en Madrid con el diputado y la senadora del partido nacionalista para impulsar una Variante Oeste “branda” que solucione los problemas de tráfico sin afectar al territorio. Néstor Rego y Carme da Silva se comprometieron a trabajar para que el Ministerio de Transportes modifique el actual estudio de la Variante que se presentó el mes de julio.

El teniente de alcalde busca algo semejante a la carretera de Portas y explica que esta visita forma parte de una estrategia para provocar la respuesta del Gobierno. “Presentaremos iniciativas para que o Goberno reaccione un poco ao tema da Variante, porque levamos anos pedindo eliminar o tráfico pesado do casco urbano”, apunta.

Para el BNG, al igual que para los vecinos de Caldas, la propuesta tiene una grave afectación en el territorio y “non solucionará os problemas actuais de conectividade e mobilidade que ten a día de hoxe Caldas”.

Fariña insiste en que es necesario convertir la Variante en una avenida ‘branda’, desde As Veigas de Almorzar hasta Santa María de Tivo, para que funcione como anillo viario de circunvalación, liberar la AP-9 y construir un nuevo enlace en Bemil para solucionar los problemas de tráfico.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Casa vallada en Rosalía de Castro

Vallan una casa en la Avenida de Rosalía de Castro de Vilagarcía ante el riesgo de desprendimientos
Olalla Bouza
El ideal gallego

La Xunta rechaza declarar en ruina técnica la Casa Jaureguizar
Olalla Bouza
Un momento de la visita a la carretera que se va a mejorar en Meaño

Licitan las obras de drenaje de la PO-504 y PO-550 por un valor de 520.000 euros
C. Hierro
El edil del BNG, Octavio González, en el último Pleno

El BNG solicita que el Concello sufrague las fiestas de Vilalonga tras disolverse la asociación
C. Hierro