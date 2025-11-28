Caldas saldrá mañana a las calles en la que será la mayor protesta contra la Variante

Andaina contra la Variante Oeste el pasado mes de octubre Mónica Ferreirós

Caldas saldrá mañana a las calles para manifestarse contra el estudio de la Variante Oeste en una gran protesta que partirá a las 12 horas del Hotel Sena.

La marcha recorrerá la avenida de Juan Fuentes Echevarría hasta llegar al centro para girar por la avenida de Pedro Mateo Sagasta. En la Plaza das Palmeiras concluirá el recorrido y se leerá un manifiesto.

Finalmente desde las plataformas vecinales confirman que pondrán a disposición de los vecinos un servicio de autobuses (ida y vuelta) que circularán por todas las parroquias, con hora de recogida a partir de las 11 horas para tener tiempo a realizar varios viajes.

También se habilitará una parte de la explanada del Hotel Sena como aparcamiento para aquellos que lleguen en coche. A mayores, José Panadero, coordinador de las plataformas, recuerda que Caldas “conta con varios aparcamentos cercanos dispoñibles”.

En este marco de protestas el portavoz del Grupo Popular autonómico, Alberto Pazos, y la secretaria general, Paula Prado, se reunieron en el Parlamento con representantes de las plataformas para mostrar su apoyo contra el estudio y su voluntad de que el Ministerio retome el trazado aprobado por unanimidad en el año 2008.