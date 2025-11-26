Carracedo Fala organiza una sesión de cine con la proyección de un documental de O Faiado sobre la memoria de las mujeres

Cartel de la actividad

La asociación cultural Carracedo Fala organiza el próximo domingo, 30 de noviembre, la primera sesión de su Cinema Fórum. Será a partir de las 17:30 horas, en el centro social de O Gorgullón, con la proyección del documental 'Eu tamén necesito amar', de O Faiado da Memoria y dirigida por Antonio Caeiro.

La pieza audiovisual versa sobre la vida de las mujeres durante el franquismo, a partir de relatos en primera persona. Tras la proyección-con entrada gratuita hasta completar aforo- habrá una charla con el director y palomitas de maíz y café para los asistentes.

Desde la directiva de Carracedo Fala señalan que "este tipo de eventos son esenciais para dar a coñecer á veciñanza como vivían as mulleres de hai décadas, que as novas xeracións poidan saber desta parte da nosa historia e que as máis veteranas a recorden". Además, ponen en valor la importancia de "descentralizar os actos culturais, levalos tamén ás parroquias do rural, nas que a veciñanza está desexosa de que os seus centros sociais estean vivos. Pensamos que non todo se pode facer só no centro das vilas".

Caeiro fue recientemente galardonado como 'mellor director' en el Festival de Cine de Ourense. "É un orgullo para a nosa parroquia contar coa súa presencia", destacan desde Carracedo Fala. Esta primera sesión de Cinema Fórum es posible gracias al programa 'Culturea', de la Diputación de Pontevedra, que colabora en el evento.