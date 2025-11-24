Mi cuenta

Caldas

Herido un bebé tras una colisión múltiple en la N-640, en Caldas

El pequeño fue trasladado por precaución al Hospital de Montecelo aunque no presentaba lesiones de importancia

Fátima Pérez
24/11/2025 10:09
Una ambulancia asistencial del 061 se movilizó hasta el lugar para que su personal técnico de emergencias sanitarias pueda atender a la víctima, a la que trasladó al Hospital do Barbanza I Chechu Río

Un bebé resultó herido leve ayer en una colisión con cuatro coches implicados en la N-640, a la altura de Saiar, en Caldas. El aviso llegó pasadas las 20:00 horas cuando cuatro coches chocaron y por consecuencia del impacto un bebé que viajaba en uno de los vehículos resultó herido.

Cuando llegaron los equipos de emergencias a la zona del siniestro, el pequeño fue trasladado por precaución al Hospital de Montecelo, en Pontevedra, aunque no presentaba lesiones de importancia. Por su parte, los otros 10 pasajeros no sufrieron ningún daño.

Fue una de las personas implicadas en el accidente quien llamó al 112 y pidió asistencia para el bebé que viajaba en su coche. Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Además, en el operativo participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

