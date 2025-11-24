Una cuenta atrás y un pulsador encenderán las luces de Caldas este viernes en la Plazuela

Iluminación navideña en Caldas de Reis en años anteriores Gonzalo Salgado

Caldas arranca su Navidad este viernes 28 a partir de las 20 horas con el encendido oficial de las luces y una celebración en la plazuela con música, chocolate, roscón y varias sorpresas.

Así lo confirmó el teniente de alcalde, Manuel Fariña, quien asegura que esta fiesta ya se empieza a consolidar en el municipio atrayendo a vecinos y visitantes. Además, también explica que -como ya es habitual- está prevista una cuenta atrás y un pulsador que activará el propio Fariña para encender las más de 500.000 leds repartidas por toda la villa, sumándose a la decoración que fomentan los vecinos en sus barrios.

Fiesta desde las 19 horas

La fiesta arrancará a las 19 horas con la animación musical de la ‘Mekánica Rolling Band’ y la ‘electrocharanga’. Poco después, a las 20 horas será el momento estrella, cuando se pulse el botón que dará comienzo a las fiestas.

Según explica Fariña, este año se mantiene la cifra de luces del año pasado, con una potencia de 15.537 vatios apostando así por la sostenibilidad. El nacionalista también recuerda que aunque Caldas no pueda competir con las grandes ciudades en número de luminarias, sí tiene una propuesta de decoración muy atractiva que aporta dinamismo en las calles.

“A nosa vila está posicionada como un destino atractivo para vir durante a tempada de Nadal. Iso nótase tamén no movemento no comercio local, así que entendemos que é un acerto total manter o investimento na iluminación e na decoración”, señala el teniente de alcalde.

Con luces hasta el 6 de enero

Las luces estarán encendidas hasta el próximo 6 de enero con horario de seis de la tarde hasta las dos de la madrugada, ampliándose este horario en Nochebuena y Fin de año.