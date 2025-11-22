Caldas inicia los trabajos en la Carballeira con labores de limpieza

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, se reunió con el director de la obra y representantes de la empresa adjudicataria Cedida

La restauración de la Carballeira y Xardín Botánico ya está en marcha en Caldas con una primera fase de limpieza de especies invasoras y acondicionamiento del terreno.

El Concello inició en 2024 este proyecto para poner en valor el patrimonio de esta zona, declarada Ben de Interese Cultural (BIC), desde un punto de vista turístico. Se trata de un proyecto que contempla “moitos contratos” tal y como apunta el teniente de alcalde, Manuel Fariña, ya que no solo pretende acondicionar el exterior, sino también trabaja en la creación de un centro de visitantes en el Auditorio con contenidos didácticos y tecnológicos que completen la experiencia al completo.

El Concello licitará este año la primera fase del centro de visitantes El Concello pretende sacar a licitación en los próximos días la primera fase del centro de visitantes que pasa por mejorar su accesibilidad con un ascensor en el Auditorio -donde estará ubicado el centro- y la instalación de un sistema de energía fotovoltaica. Ya en 2026 dará comienzo la segunda fase para confeccionar el propio museo 24/7 con toda la parte tecnológica.

Fariña se reunió con el director de la obra y representantes de la empresa adjudicataria para poner sobre la mesa un cronograma, ya que los trabajos se dividirán en distintas fases.

Distintas fases de trabajo

Así pues, en esta primera fase en la que Fariña asegura que ya se está trabajando, las labores se centran en la retirada de especies invasoras y de vegetación en mal estado, también se trasladarán parte de los ejemplares retiraros que estén en buen estado a otras zonas del municipio.

En la segunda fase se retirará todo el mobiliario, bancos y papelera; se desmontará el cableado en las copas de los árboles; se retirará también el escenario y el pavimento en mal estado.

Una vez hecho esto se restaurará la zona del río, pavimentando el camino de la Ruta dos Muiños. Ya después será el turno de las actuaciones de jardinería, todo con la intención de “facer un Xardín Botánico de primeira”, apunta Fariña.

El teniente de alcalde asegura que en estas labores previas no fue necesario cortar el paso, ni vallar la zona porque “queremos que a xente vaia vendo o cambio da Carballeira”.

Presupuesto total del proyecto

Todo el proyecto, en el que se contempla tanto la restauración del entorno como el acondicionamiento de un centro de visitantes, cuenta con una subvención de 1,4 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio de Turismo. Sin embargo, el presupuesto del contrato de restauración de la Carballeira asciende a los 810.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses.