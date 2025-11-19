Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Caldas plantea colocar paneles informativos para suplir la falta de una estación de buses

Esta propuesta llega tras las quejas de los vecinos ante las “limitadas” plazas en el servicio de primera hora

Fátima Pérez
19/11/2025 21:25
Estación de autobuses en otro municipio de la comarca arousana
Estación de autobuses en otro municipio de la comarca arousana
Mónica Ferreirós

Caldas adelanta su intención de colocar paneles informativos en las paradas de autobús del municipio para facilitar el acceso al transporte tanto a los vecinos como a las personas foránes que no conozcan la zona.

Esta propuesta llega poco después de que los vecinos presentaran quejas ante la falta de plazas de autobús a primera hora de la mañana. El alcalde caldense, Jacobo Pérez, ya explicó que este problema le atañe a la empresa responsable y debe ser esta la que amplie el servicio con más autobuses si fuera necesario.

Sin embargo, deja claro que los errores y los retrasos de las compañías de autobuses que circulan por el municipio sí que generan “confusión” entre los vecinos y por ello desde el ejecutivo barajan la colocación de estos paneles que recopilarán la información horaria de todos los servicios disponibles.

“En Caldas hay quejas porque no hay una estación de autobuses como en otros concellos y hay mucha gente que viene de fuera y anda medio perdida,  porque no saben dónde deben coger el autobús o la línea”, explica el regidor caldense asegurando que con esta medida se pretende solventar mínimamente este “problema”.

Marquesinas en las paradas

Pérez también asegura que en otras zonas se prevé la colocación de marquesinas, aunque para ello será necesario contar con un permiso de Patrimonio que autorice la instalación de este nuevo mobiliario.

El regidor no ha querido adelantar plazos de ejecución para este plan informativo y resolutivo en el servicio de transportes, porque insiste en que se trata de una propuesta que aún necesita concretarse. 

