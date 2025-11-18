Una nueva campaña de comercio permite ahorrar hasta 10 euros en establecimientos locales

Presentación de la campaña de comercio Cedida

Una nueva campaña impulsada por el Centro Comercial Aberto (CCA) Caldas busca reactivar los sectores comerciales, incentivando la compra en los negocios de proximidad.

La iniciativa, cofinanciada por la Xunta de Galicia, consiste en poner a disposición de los compradores vales de compra por valor de 30 euros, con un precio de 20, lo que supone un ahorro de 10 euros. Dichos vales podrán recogerse en los establecimientos asociados al CCA a partir de este jueves, 20 de noviembre, hasta agotar existencias, y podrán utilizarse entre el 1 y el 30 de diciembre.

Esta nueva campaña forma parte del proyecto de dinamización del tejido social y económico que está desarrollando el gobierno local. Así lo explicó el alcalde, Jacobo Pérez, que estos días participó en el reparto de cartelería y folletos informativos entre los establecimientos adheridos al Centro Comercial Aberto.

En total, se pondrá a disposición de la ciudadanía medio millar de vales de compra. “Estimamos que o retorno económico desta campaña pode chegar aos 40.000 euros”, apunta Pérez Gulín, que confía en que, al igual que en años anteriores, la campaña sea todo un éxito. “Esta é unha iniciativa que axuda a fidelizar a clientela e dinamiza o comercio local, para que siga a ser un dos principais motores económicos do noso concello”, recalca el regidor.

Los bonos los podrán adquirir personas mayores de 16 años y solo se permitirá una compra por persona. Además, a la hora de efectuar las compras, los y las clientes deberán presentar su DNI en el local.