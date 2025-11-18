Mi cuenta

Caldas

El feminismo también está en el rural y Caldas ya trabaja en conformar su propio colectivo

Una asamblea para mujeres será el primer paso para responder a una necesidad social latente en la capital del Umia

Fátima Pérez
18/11/2025 17:05
Una de las movilizaciones del 8M en la comarca
Mónica Ferreirós

Caldas acoge este viernes el primer ‘Faladoiro Feminista: de muller a Muller’ para crear un espacio seguro entre mujeres y dar respuesta a una problemática cada vez más latente: la escasa representación de colectivos feministas en el rural.

La asamblea, que responde a una petición particular de las vecinas de Caldas, será a las 19:30 horas en el Auditorio Municipal en un formato cercano que simule “unha conversa entre amigas”, tal y como asegura el Colectivo Feminista de Pontevedra responsable de la organización.

“Na asociación levamos tempo traballando en distintos concellos pequenos onde non hai representación de colectivos feministas e por iso moitas mulleres chaman con inquietudes que non saben como resolver”, explica la presidenta del colectivo Feminista de Pontevedra, Jennifer Iglesias.

Un fin transformador 

Desde la asociación aseguran que es importante distinguir las asociaciones de mujeres rurales, que sí cuentan con representación en Caldas, de los colectivos feministas cuyo papel pasa por “un fin transformador social”.

Iglesias sostiene que desde que se anunció la asamblea fueron muchas las mujeres que denotaron su interés. “Foi unha rapaza nova a que motivou a idea ao preguntar a quen tiña que recurrir. Ela decidiu que en Caldas xa era hora de que pasara algo así, e igual a futuro grazas a esta primeira asamblea pódese formar unha asociación feminista, como xa hai en concellos como Moraña ou Catoira”, explica la presidenta.

Otra de las cuestiones que se pretende resolver con la iniciativa es la indiscutible presencia de casos de agresión sexual en el rural, donde insisten “quedan agochadas moitas cousas”.

