Caldas propone colocar pivotes en rúa Gaioso para mejorar la seguridad por petición popular

El entorno del Campo da Torre, en Caldas de Reis Gonzalo Salgado

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, adelanta que se reunirá con los vecinos de la rúa Gaioso en los próximos días para acercarles la propuesta -en la que ya trabaja el Concello- que dará respuesta a la demanda popular de reducir los riesgos en seguridad vial en la zona.

“La idea es poner pivotes que delimiten el empedrado peatonal de la via por la que circulan los coches”, apunta Pérez. Sin embargo, asegura que aún están ultimando todos los detalles técnicos para poder reunirse con los vecinos y explicar detenidamente las actuaciones previstas.

El regidor insiste en que se está estudiando la calma del tráfico y la seguridad, respondiendo así a una de las principales demandas de estos vecinos, quienes aseguran que los vehículos circulan a gran velocidad poniendo en riesgo a las familias del barrio. Además, manifiestan también su descontento con el ruido por el alto nivel de tráfico.

La peatonalización debe esperar

En las quejas presentadas ante el Concello los vecinos reclamaron también la peatonalización de esta calle aprovechando el proyecto que pronto dará comienzo en Caldas para humanizar el Campo da Torre.

Sin embargo, Pérez explica que “se optó por empezar por el principio”, valga la redundancia y una vez ejecutada esta obra continuar con otras zonas del entorno por lo que la peatonalización y remodelación completa de la rúa Gaioso se contempla a largo plazo.

Entre tanto, el proyecto de Campo da Torre continúa a la espera del permiso de Patrimonio para licitar la obra.