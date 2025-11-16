Mi cuenta

Caldas

Los vecinos piden incluir la rúa Gaioso en el proyecto para peatonalizar el Campo da Torre

Aseguran que los cambios de tráfico perjudicarían a ese vial con el aumento de tráfico rodado, ruido e inseguridad

Fátima Pérez
16/11/2025 21:18
Campo da Torre, en Caldas de Reis
Gonzalo Salgado

Los vecinos de la rúa Gaioso, en Caldas, presentan firmas en el Concello para incluir la peatonalización de este vial en la obra de humanización del Campo da Torre ante los cambios de tráfico que plantea el proyecto y que consideran “insostenibles”.

Los caldenses aseguran que supieron por el propio alcalde, Jacobo Pérez, cómo afectaría esta obra al tráfico en la zona. Explican que al impedir el paso por el espacio peatonal, todos los vehículos que hasta ahora circulaban para luego continuar por la calle San Roque e incorporarse a la N-550, ahora tendrían que introducirse por la calle de los Padres Somascos y luego dirigirse por la Carreira para incorporarse a la carretera nacional.

Más tráfico, más molestias

Los vecinos aseguran que con este plan aumentaría considerablemente el tráfico rodado en una calle que no está preparada para soportar un flujo tan importante de vehículos. “El tráfico actual ya supone un peligro, debido al elevado número de vehículos que circulan por la calle y a la velocidad con la que pasan” apuntan y aseguran que la puesta en marcha de este proyecto de peatonalización agravaría todavía más esta situación.

“La calle Gaioso no es una avenida, es una calle estrecha y adoquinada. No es una calle preparada para conectar el tráfico entre la N-550 y la N-640, como pretende el gobierno”, explican.

Además, los vecinos lamentan también el estado de abandono que sufre esta misma rúa Gaioso desde hace “demasiado tiempo”. Señalan falta de limpieza, inexistencia de mantenimiento en el pavimento y maleza en las viviendas abandonadas.

