Piden siete y ocho años de cárcel para dos acusados por venta de drogas

Audiencia Provincial de Pontevedra D.A.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebra el próximo 20 de noviembre el juicio de dos acusados por un delito contra la salud pública por distribución de drogas para los que se pide siete y ocho años de cárcel.

Se trata de un hombre de 36 años, con antecedentes penales por este mismo delito, y una mujer de 35 años a los que se les incautaron 1,0027 kilogramos de cocaína. Los acusados fueron interceptados en enero de 2024 por los agentes de la Guardia Civil de Vilagarcía de Arousa cuando conducían un turismo en la carretera nacional N-640 en el lugar de Santa Catalina, a la altura de Godos, en Caldas de Reis.

Al toparse con el control los procesados frenaron de forma brusca y realizaron un cambio de sentido para darse a la fuga. Los efectivos salieron detrás y dieron con ellos poco después caminando por una pista sin salida ubicada junto al Hotel Ciprés.

Los mismos agentes localizaron debajo de una tubería de desagüe al final de la pista sin salida, un paquete que contenía los gramos de cocaína incautados. Los acusados tenían además teléfonos móviles que utilizaban para facilitar la venta y distribución de estas sustancias psicotrópicas.

Delito contra la salud pública

Ambos serán juzgados por un delito contra la salud pública con el agravante de reincidencia en el caso del hombre, por lo que la Fiscalía pide para él ocho años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa proporcional de 125.500 euros.

Por su parte, para la mujer se piden siete años de prisión, la misma inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y una multa de 105.500 euros. En ambos casos si no se realizará el pago de las multas y la pena final fuera menor a 5 años, podría añadirse un año más de prisión como sustitución.