El centro de visitantes de la Carballeira apostará por la tecnología para ofrecer una experiencia sensorial

Manuel Fariña durante una visita al entorno de la Carballeira y Xardín Botánico Cedida

El futuro centro de visitantes de la Carballeira y Xardín Botánico de Caldas contará con un gran espacio inmersivo que aplicará las técnicas más modernas de videomapping para explicar a las personas visitantes la historia, la memoria y los valores biológicos y ambientales del espacio natural.

Según explica el teniente de alcalde Manuel Fariña, el nuevo ‘Museo 24/7’ incluirá una estancia en la que “as paredes se disolven” y se proyecta un espectáculo de imágenes, luces y sonidos que transformará el espacio, dando la sensación de que cobra vida, para ofrecer una experiencia novedosa. Algo que permita comprender y valorar este Bien de Interés Cultural (BIC).

Fariña destaca que la experiencia turística de las personas que visitan el espacio natural debe basarse en el protagonismo del conjunto exterior, que está siendo restaurado. Sin embargo, “iso non é suficiente”, subraya el nacionalistao. “Necesitamos unha proposta innovadora que nos diferencie e nos posicione, por iso a proposta de musealización que facemos queremos baseala nun uso intelixente das novas tecnoloxías”, enfatiza el responsable del proyecto.

De este modo, se está trabajando para que el centro de visitantes 24/7 complemente la visita al conjunto exterior de la Carballeira y Xardín Botánico, aprovechando todas las herramientas disponibles en el ámbito de la digitalización.

Según subraya Fariña, el formato de la exposición estará fuertemente apoyado en las nuevas tecnologías a pesar de que se incluyan también formatos tradicionales.

Así, la propuesta es crear un gran espacio inmersivo con el videomapping como herramienta principal para el que se utilizarán proyectores y un software especializado para adaptar el contenido visual a la geometría de la sala.

Redacción del pliego

En estos momentos, apunta Fariña, la empresa responsable de la experiencia turística (la UTE Atlantic-Trivium Caldas) está diseñando el pliego técnico del contrato para desarrollar toda la tecnología necesaria.

Muy pronto se sacará a contratación la creación de este espacio inmersivo dentro del centro de visitantes, que se instalará en el edificio del Auditorio para aprovechar la actual sala de exposiciones, con 200 metros cuadrados repartidos en dos plantas. La instalación y mejora de este espacio supondrá una inversión que supera los 250.000 euros, con los que se resolverán tanto la mejora de las actuales instalaciones como la domotización.