Caldas augura una protesta multitudinaria contra la Variante el próximo sábado 29

Representantes de las Plataformas vecinales convocan la manifestación contra la Variante Oeste DA

Caldas vaticina una manifestación multitudinaria contra el estudio de la Variante Oeste el próximo sábado 29 de noviembre tras la entrega de más de 4.700 alegaciones.

La protesta, organizada por las plataformas vecinales de Godos, Saiar, Bemil, Arcos da condesa y Santa María, partirá a las doce del mediodía del Hotel Sena y recorrerá la avenida de Juan Fuentes Echevarría hasta llegar al cruce del centro para girar por la avenida de Pedro Mateo Sagasta. En la Plaza das Palmeiras concluirá el recorrido y se procederá a la lectura de un manifiesto.

José Panadero, coordinador de las plataformas, aseguró durante la presentación de la protesta que lo que les queda ahora es solicitar el apoyo y participación de los vecinos porque “esta manifestación non é só contra un estudo, é máis ben contra unha administración que quere rematar coa forma de vida do rural”, apuntó.

Panadero incidió de nuevo en el descontento que sienten por el trato de la Administración y declaró, “hoxe somos o concello de Caldas, pero noutro momento pode ser otro”. La manifestación irá dirigida a los políticos que deben tomar la decisión final, para dejar clara la opinión de un pueblo que no quiere este estudio y que luchará “ata o final por defender a nosa forma de vida”.

En cuanto a permisos, Panadero aseguró que tanto la Subdelegación do Goberno como el Concello y la Policía Local están ya debidamente informados.

Servicio de autobús y parking

Finalmente, adelantó que se habilitará también un servicio de autobuses gratuito que pasará por las parroquias para facilitar la participación de todos los interesados. Próximamente se darán más detalles sobre los lugares y horas exactas de recogida. En cuanto al aparcamiento se plantea pactar con el Concello la habilitación de una zona exclusiva para la jornada.