Diario de Arousa

Caldas

La Xunta destina 1,2 millones de euros para mejoras energéticas en los juzgados de Caldas

Fátima Pérez
11/11/2025 07:30
El director xeral de Xustiza, José Tronchoni
Cedida

La Xunta de Galicia destinará 1,2 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los juzgados de Caldas de Reis. Unos trabajos, que según anunció el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, estarían en fase de licitación y podrían comenzar el próximo año.

Se trata de una apuesta por parte del gobierno autonómico para mejorar las dependencias judiciales de la comunidad, un programa que lleva activo ya desde hace año y que continúa implementado mejoras en distinso municipios.

Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de eficiencia energética, cofinanciados con fondos europeos Feder, en los tribunales de O Carballiño, O Porriño y Carballo. Todos estos contratos por un valor de 1,5 millones de euros. Caldas y Monforte serán los siguientes, aunque se prevé que las obras arranquen a principios del próximo año.  

