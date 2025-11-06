Las plataformas convocan una manifestación contra la Variante y responden a las "ofensas" del Ministerio

Las plataformas de luto por la “muerte” de sus parroquias Mónica Ferreirós

Las plataformas de Arcos, Gobos, Bemil, Santa María y Saiar ya tienen fecha para su próxima reivindicación. El 29 de noviembre a las 12:00 horas se concentrarán en Caldas para denunciar una vez más contar el estudio de la Variante Oeste y el acceso al puerto de Vilagarcía.

Las plataformas han difundido un vídeo en el que denuncian las palabras del ingeniero de Demarcación de Carreteras durante la entrega de alegaciones. “Sois un grano en el culo. Así nos califican a los núcleos de poblaciones que estamos en medio de sus carreteras”, apuntan desde el vídeo.

Las plataformas insisten en que su defensa se basa en la conservación del rural y del patrimonio. “Somos un grano en el culo por no querer que tiren nuestras casas, que hundan nuestros negocios, por defender los empleos que están en juego y por no querer que dividan nuestras parroquias”, apuntan.

Los vecinos insisten en que su única petición es que liberen la AP-9 desde Saiar hasta Carracedo y una ronda que comunique la N-640 con la N-550 desde Santa María hasta Veigas de Almorzar .

“Lejos de ofendernos con sus palabras nos enorgullece porque entendemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, sentencian.