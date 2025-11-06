Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Alarma por la pérdida de agua en Caldas: las fugas en la red de abastecimiento necesitan solución

El Concello apunta un dato de 366.946 metros cúbicos de perdidos por el deterioro de la instalación

Fátima Pérez
06/11/2025 18:06
Las fugas están relacionadas con el deterioro de la propia red
Las fugas están relacionadas con el deterioro de la propia red
D.A.

Una auditoría hídrica en Caldas arroja datos preocupantes sobre las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento municipal y el Concello apuesta por buscar soluciones para minimizar estas fugas que llegaron a superar los 350.000 metros cúbicos de agua.

Concretamente, y tal y como apunta este balance hídrico, el concello caldense presenta pérdidas reales de 366.946 metros cúbicos al año y con esto se entienden fugas tanto en conducciones, depósitos o instalaciones. Además, las pérdidas globales se sitúan en un 61,65%, tanto en redes de agua en alta -que distribuye desde las plantas potabilizadoras hasta la población- y en baja- encargada del almacenamiento intermedio y de distribuir posteriormente mediante tuberías menores-. 

Este porcentaje representa una cifra alarmante teniendo en cuenta que la Ley apunta a que el concello debe reducir las pérdidas del sistema a menos del 20%.

Tal y como apunta el propio estudio, estas fugas se relacionan con el deterioro de la propia red “cando chegan ó final da súa vida útil ou cando presentan algún defecto ou dano”. También se justifican en la propia longitud de la red ya que se apunta a que “canto maior é a lonxitude, maiores son as perdas potenciais”.

A mayores la auditoría también tiene en cuenta las que considera pérdidas aparentes, dentro de las que se incluyen errores de medición o de lectura en los contadores o fraudes por consumo no autorizado. En ambos casos se registran pérdidas de 32.964,56 metros cúbicos en total.

Medidas y soluciones

En el mismo documento se plantea también un plan de medidas para el próximo 2028 en el que se fija un volumen de pérdidas a evitar:  349.239,15 metros cúbicos. 

Para lograrlo se tomarán medidas como el análisis de los registros de facturación para identificación de patrones incoherentes, la implantación de un sistema informático para monitorizar la red en remoto, un programa de revisión de los contadores de todo el concello, así como la renovación de los más antiguos y el incremento de la capacidad de la ETAP. 

En concreto se espera reducir las pérdidas del sistema conforme se vayan ejecutando las medidas propuestas hasta alcanzar el valor objetivo del 82% de reducción, situando así el porcentaje de pérdidas en un 11% y cumpliendo la legislación que apunta a ese 20% antes mencionado.

Te puede interesar

El alcalde de Cuntis reunido con la Consellería de Vivenda

Cuntis pide el apoyo de la Xunta para dotar de aceras el tramo final de Rúa Convento
Fátima Pérez
Agentes de la Guardia Civil durante el operativo

Decomisan al menos 120 kilos de volandeira en una operación contra el furtivismo en A Illa
A. Louro
Vecinos de Valga visitando en Belén artesanal

Valga contará un año más con su tómbola navideña en favor de la medicina xenómica
Fátima Pérez
Ana Barreiro, concejala ribeirense de Cultura, presentó la convocatoria del certamen de cartel y posta de Navidad

Convocada en Ribeira una nueva edición del Concurso Escolar de Deseño de Cartel e Postal de Nadal
Chechu López