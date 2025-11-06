Alarma por la pérdida de agua en Caldas: las fugas en la red de abastecimiento necesitan solución

Las fugas están relacionadas con el deterioro de la propia red D.A.

Una auditoría hídrica en Caldas arroja datos preocupantes sobre las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento municipal y el Concello apuesta por buscar soluciones para minimizar estas fugas que llegaron a superar los 350.000 metros cúbicos de agua.

Concretamente, y tal y como apunta este balance hídrico, el concello caldense presenta pérdidas reales de 366.946 metros cúbicos al año y con esto se entienden fugas tanto en conducciones, depósitos o instalaciones. Además, las pérdidas globales se sitúan en un 61,65%, tanto en redes de agua en alta -que distribuye desde las plantas potabilizadoras hasta la población- y en baja- encargada del almacenamiento intermedio y de distribuir posteriormente mediante tuberías menores-.

Este porcentaje representa una cifra alarmante teniendo en cuenta que la Ley apunta a que el concello debe reducir las pérdidas del sistema a menos del 20%.

Tal y como apunta el propio estudio, estas fugas se relacionan con el deterioro de la propia red “cando chegan ó final da súa vida útil ou cando presentan algún defecto ou dano”. También se justifican en la propia longitud de la red ya que se apunta a que “canto maior é a lonxitude, maiores son as perdas potenciais”.

A mayores la auditoría también tiene en cuenta las que considera pérdidas aparentes, dentro de las que se incluyen errores de medición o de lectura en los contadores o fraudes por consumo no autorizado. En ambos casos se registran pérdidas de 32.964,56 metros cúbicos en total.

Medidas y soluciones

En el mismo documento se plantea también un plan de medidas para el próximo 2028 en el que se fija un volumen de pérdidas a evitar: 349.239,15 metros cúbicos.

Para lograrlo se tomarán medidas como el análisis de los registros de facturación para identificación de patrones incoherentes, la implantación de un sistema informático para monitorizar la red en remoto, un programa de revisión de los contadores de todo el concello, así como la renovación de los más antiguos y el incremento de la capacidad de la ETAP.

En concreto se espera reducir las pérdidas del sistema conforme se vayan ejecutando las medidas propuestas hasta alcanzar el valor objetivo del 82% de reducción, situando así el porcentaje de pérdidas en un 11% y cumpliendo la legislación que apunta a ese 20% antes mencionado.