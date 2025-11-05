Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Investigan un local de productos agrícolas en Caldas que vendía envases de marihuana y hachís

El propietario del establecimiento se enfrenta a un presunto delito contra la salud pública

Fátima Pérez
05/11/2025 13:01
Cogollos de cannabis incautados durante la inspección
Cogollos de cannabis incautados durante la inspección
Cedida

La Guardia Civil aprehende más de un kilo de marihuana y 378 gramos de hachís en un establecimiento de productos agrícolas y fitosanitarios en Caldas e investiga lo que podría considerarse un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan al pasado 28 de octubre, cuando la Pafif (Patrulla de fiscal y fronteras) de Vilagarcía de Arousa realizó una inspección en el establecimiento de un hombre de 38 horas que gestiona un local de productos relaciones con el cannabis, no aptos para el consumo humano.

Durante la inspección, los operarios localizaron sustancias estupefacientes, como cogollos de cannabis y hachís, envasadas y dispuestas a la venta al público en tres vitrinas ubicadas en la entrada del comercio. Concretamente fueron un total de 118 envases los que se incautaron, con un peso aproximado de 1,450 kilogramos, 1,1 de cogollos de marihuana y 378 gramos de hachís.

Los responsables del operativo procedieron a la aprehensión de estas sustancias para entregarlas en el Juzgado de Guardia de Caldas de Reis al considerarlas estupefacientes y por tanto no poder ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, salvo para fines médicos o científicos.

Te puede interesar

Vertido de aguas fecales en Cuntis

Eliminado un punto de vertido de aguas residuales en Cuntis
Fátima Pérez
El delantero madridista Enzo Alves, hijo del brasileño Marcelo, es uno de los futbolistas que estará en Sanxenxo

Estos son los 23 futbolistas de España Sub 17 que jugarán ante la República Checa en Sanxenxo la próxima semana
Gonzalo Sánchez
Fachada del colegio Valle Inclán en O Grove

El Concello asegura que el conserje del CEIP Valle Inclán se incorpora mañana
C. Hierro
Fachada del Concello de O Grove

El Concello busca socios para implantar una comunidad energética y reducir costes
C. Hierro