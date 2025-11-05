Investigan un local de productos agrícolas en Caldas que vendía envases de marihuana y hachís

Cogollos de cannabis incautados durante la inspección Cedida

La Guardia Civil aprehende más de un kilo de marihuana y 378 gramos de hachís en un establecimiento de productos agrícolas y fitosanitarios en Caldas e investiga lo que podría considerarse un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan al pasado 28 de octubre, cuando la Pafif (Patrulla de fiscal y fronteras) de Vilagarcía de Arousa realizó una inspección en el establecimiento de un hombre de 38 horas que gestiona un local de productos relaciones con el cannabis, no aptos para el consumo humano.

Durante la inspección, los operarios localizaron sustancias estupefacientes, como cogollos de cannabis y hachís, envasadas y dispuestas a la venta al público en tres vitrinas ubicadas en la entrada del comercio. Concretamente fueron un total de 118 envases los que se incautaron, con un peso aproximado de 1,450 kilogramos, 1,1 de cogollos de marihuana y 378 gramos de hachís.

Los responsables del operativo procedieron a la aprehensión de estas sustancias para entregarlas en el Juzgado de Guardia de Caldas de Reis al considerarlas estupefacientes y por tanto no poder ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, salvo para fines médicos o científicos.