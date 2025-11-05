Caldas repartirá 200 kilos de castañas este fin de semana en su tradicional magosto

Manuel Fariña repartiendo castañas en el último magosto del concello Cedida

Caldas celebrará este sábado su tradicional magosto en la plaza de José Sesto Casal con la previsión de repartir unos 200 kilos de castañas asadas y “viño novo” gratis para todos los asistentes.

La cita será a las 20:00 horas y desde el Concello adelantan que para “esquivar o mal tempo” colocarán una gran carpa que también acogerá la actuación musical de ‘A Yaya DJ’.

Tal y como apunta el teniente de alcalde y responsable de la concejalía de Festas, Manuel Fariña, esta cita otoñal en Caldas de Reis es sin duda “unha das máis potentes da comarca”, por lo que el nacionalista invita a todos los vecinos a participar y apela al dicho tradicional: “Polo San Martiño, castañas e viño”.

“Coma cada ano temos garantía dunha festa animada”, apunta Fariña, quien también asegura que en esta edición el Concello contará con la colaboración de la organización de la Asociación de Xubilados “que sempre se implican de maneira moi activa”.

Fariña, recuerda además que esta celebración se remonta a la historia de los pueblos Celtas y a sus cosechas y hace hincapié en su etimología ‘magnus ustus’ que hace referencia al fuego y a un ritual en el que la hoguera toma protagonismo.