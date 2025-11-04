El PP recurrirá a la Valedora si el Concello no cede el informe de viabilidad de las Pozas da Tafona

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, en las Pozas da Tafona Cedida

El grupo municipal del Partido Popular de Caldas asegura que recurrirá a la Valedora do Pobo para solicitar el plan de viabilidad que redactó el gobierno local sobre las Pozas da Tafona.

El portavoz Popular, Fernando Pérez, asegura que desde el grupo conservador llevan mucho tiempo exigiendo al teniente de alcalde, Manuel Fariña, una copia de este plan de viabilidad en el que se indicaría “que as Pozas eran viables y rentables económicamente”.

Pérez asegura que este plan se redactó hace tiempo, en el mismo momento en el que se contrató a una empresa para trabajar en el pliego de condiciones técnicas. “Pagouselle a unha empresas pero o plan de viabilidade nunca se nos entregou, ainda que os pedimos en moitos plenos”, insiste el conservador.

Este proyecto se ha convertido sin duda en uno de los más históricos del municipio tras más de 20 años de trámites e intentos por abrir un espacio que de nuevo vuelve a estar paralizado.

Con la formación del actual bipartito caldense el teniente del alcalde del BNG se marcó el objetivo de abrir este espacio al público durante el 2024, pero el proyecto se vio frustrado de nuevo por problemas con la maquinaria.

Pérez lamenta que todos “estos cartos”, que el ejecutivo invirtió en la redacción de pliegos y documentación ya se hayan perdido, pero condena esta obra y advierte, “da igual que sea PSOE o BNG as Pozas da Tafona son un saco sen fondo que nunca se abre”.

Por su parte, Manuel Fariña habla de “transparencia total”, y considera que Pérez puede estar confundido ya que asegura que el documento es público y estaría en el expediente de contratación.