Caldas hace entrega de cerca de 4.000 nuevas alegaciones contra el estudio de la Variante

Vecinos y miembros de la Corporación Municipal de Caldas reunidos tras la presentación de alegaciones Cedida

Vecinos y representantes de la Corporación Municipal de Caldas hacen entrega en Pontevedra de cerca de 4.000 nuevas alegaciones contra el estudio de la Variante Oeste de Caldas de Reis y el acceso al Puerto de Vilagarcía en una jornada en la que las plataformas acusan de “falta de empatía” al Ministerio.

Desde el Concello aseguran que toda la documentación presentada incide en la necesidad de que la Variante se aborde como un proyecto independiente, que no incluya el acceso al puerto de Vilagarcía, ya que esta actuación sería la que causaría un mayor impacto en el municipio.

El gobierno considera que tanto Concello como vecinos coinciden en recuperar la opción que ya defendía la administración local hace años: la construcción de una vía suave con aceras y accesos, que conecte las N-550 y N-640.

El alcalde caldense, Jacobo Pérez, subrayó tras la entrega de los documentos que “Caldas de Reis falou alto e claro, pronunciándose de xeito inequívoco sobre as consuencias que tería a actuación tal e como está prantexada”. En este sentido, el regidor adelantó que solicitará nuevas reuniones con el Ministerio de Transportes y con la Delegación del Gobierno en Galicia para garantizar que “as demandas da nosa xente sexan tidas en conta”.

La plataformas piden empatía

El portavoz de las plataformas, José Panadero, aseguró que se sentía muy orgulloso del “traballo brutal” que habían hecho en los últimos días todas las parroquias afectadas, recordando que recibieron los escritos el pasado viernes al mediodía y por lo tanto solo contaron de plazo con este fin de semana para reunir las cerca de 4.000 firmas contra la Variante.

Sin embargo, Panadero no solo apeló a la parte más positiva de la jornada, sino también a la “desagradable” respuesta por parte de Demarcación de Carreteras del Estado. “Colléronnos as firmas tanto na Deputación, como na Subdelegación, pero en Demarcación, que sería propiamente o Ministerio de Transportes, puxéronnos trabas”, explica Panadero.

El portavoz de las plataformas asegura que el propio Federico Saldaña, precisamente la persona que firma el estudio del proyecto, se habría negado a recoger las alegaciones en un primer momento “porque non aplicábamos a Ley a raja tabla e os alegatos debían ser nominais e presentalos cada persoa”.

Panadero asegura que lo peor fueron las palabras de Saldaña al denigrar a los núcleos poblacionales que viven en estas carreteras. “Creemos que isto evidencia ainda máis a falta de empatía que teñen os técnicos fronte os problemas sociais”.

El PP señala a Oscar Puente

A la entrega de estos documentos acudió también el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Caldas, Fernando Pérez, quien asegura que tras aprobar las alegaciones por consenso en el Pleno de esta misma semana ahora “o señor Oscar Puente tiene que escoitar”.

“Hoxe aquí hai un acordo unánime do Pleno e 3.700 alegacións que se suman ás que xa se presentaron anteriormente”, apunta el conservador.

Aunque ahora tanto los vecinos como el Concello deben esperar la respuesta del Ministerio, desde las plataformas tienen claro que seguirán reclamando soluciones y saliendo a las calles en señal de protesta. “Esto danos máis forzas para seguir loitando”, sentencian.