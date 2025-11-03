Vecinos y propietarios se reunirán en Saiar para tratar de formar una agrupación de gestión forestal
Se trata de una iniciativa de la Asociación Forestal de Galicia para poder contar con un mayor apoyo de la Xunta
La Asociación Forestal de Galicia impartirá este jueves, 6 de noviembre, en el centro social de As Goletas, en Saiar, un curso informativo para la constitución de una agrupación forestal de gestión conjunta.
Tal y como explica José Manuel Suárez, presidente de los comuneros de Saiar, la composición de esta agrupación forestal pretende servir para mejorar la atención de las propiedades, facilitar trabajos y limpieza de parcelas y contar con el apoyo de la Xunta de Galicia.
La charla será a las 19:00 horas y la impartirá el director financiero de la Asociación Forestal de Galicia, Daniel Rodríguez. Aunque en esta ocasión la cita será en Saiar, la asociación ya llevó estas mismas convocatorias a otras localidades como Ponteareas o Xebe, ya que la idea es dar explicaciones de las ventajas que puede traer para vecinos y propietarios forestales la formación de esta agrupación.
"Eu teño esperanzas de que poda sair adiante porque ademais como propietario particular estou interesado. A ver se damos convencido ao resto de veciños explicando para qué sirven estas unións", apunta el presidente de los comuneros.