Los Papá Noeles se subirán a las motos en Caldas el próximo 6 de diciembre

Papanoelada Motera 2024 en Caldas Peña Motera Os keimaos

Un año más los moteros más navideños desfilarán el próximo 6 de diciembre en la tercera ‘Papanoelada Motera’ del Concello en colaboración con la Peña Motera Os keimaos.

Los motores arrancarán a las 16:00 horas desde el aparcamiento de A Tafona para recorrer las calles del municipio abriendo así la programación de las Navidades caldenses.

Aunque la organización asegura que acercará más detalles próximamente, deja claro un requisito fundamental para unirse a la ruta: llevar puesto un traje de Papá Noel.

Solo en 2024 esta cita reunió a más de 120 motos y cerca de 200 personas por lo que esperan seguir esta línea de éxitos en esta nueva edición.