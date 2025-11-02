Los vecinos intensifican la recogida de firmas contra la Variante en los días previos a presentar las alegaciones

Recogida de firmas durante el fin de semana contra la Variante Cedida

Las plataformas vecinales de Caldas continúan con su campaña de recogida de firmas contra el proyecto de la Variante. Para ello, instalarán mañana mesas informativas en A Tafona y en el mercado municipal, con el objetivo de reunir el mayor número posible de apoyos durante la mañana.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por los colectivos ciudadanos que, además, este fin de semana se reunieron para ultimar las alegaciones que presentarán ante el Ministerio el próximo 5 de noviembre.

Con motivo de las celebraciones del Samaín los vecinos también han aprovechado estas fechas para visibilizar su rechazo al trazado con una parodia bajo el lema “Variante non, o medo non sempre vén da noite”.