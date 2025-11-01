Caldas espera la aprobación de Patrimonio para licitar los trabajos en O Campo da Torre

Entorno de O Campo da Torre, en Caldas de Reis Cedida

Caldas espera la respuesta de Patrimonio para avanzar en la mejora integral de O Campo da Torre. El alcalde asegura que esta misma semana se presentó en la Diputación de Pontevedra el proyecto que se quiere llevar a cabo y esperan -al mismo tiempo- que Patrimonio apruebe el informe que emitió el Concello sobre el estado arqueológico del espacio el pasado mes de julio.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que plantea el gobierno local para la mejora integral de un entorno que priorizará el tránsito peatonal. Aunque el ejecutivo anunció que invertiría más de 200.000 euros del remanente de la tesorería del 2024, la Diputación firmó posteriormente un convenio de colaboración -a través del Plan Extra- para apoyar al Concello con una inversión de 630.000 euros, alcanzando así un presupuesto total de 840.000 euros para la remodelación de O Campo da Torre.

Fue precisamente gracias a esta inversión de la Diputación que se amplió el proyecto inicial que solo contemplaba O Campo da Torre. Ahora la obra incluye el entorno de la capilla y la calle San Roque. Este nuevo proyecto fue el que se presentó esta misma semana en el Pazo provincial.

Sondeos arqueológicos

Por su parte, durante el mes de julio se llevaron a cabo trabajos de sondeos arqueológicos en la zona, y tras remitir al Ministerio el informe que elaboró el arqueólogo, ahora se mantienen a la espera. “Estamos esperando a que llegue la resolución definitiva de Patrimonio para poder licitar las obras del año 2024”, apunta el alcalde, Jacobo Pérez.

En cuanto a plazos, explica que no puede hablar de fechas ya que todo depende del momento en el que lleguen los permisos. “No podemos tener plazos porque nosotros en el momento en el que lleguen los consentimientos avanzaremos, pero llevamos esperando desde julio”, sentenció el regidor.