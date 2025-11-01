Se buscan albañiles, electricistas o peones para puestos temporales en el Concello de Caldas

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas lanza unas bolsas de empleo para cubrir puestos temporales de personal de oficios. Los interesados podrán presentar solicitudes durante diez días hábiles a contar desde el pasado 30 de octubre.

Los puestos que se demandan para cubrir pasan por albañiles responsables, electricistas, conductores, peones de servicios varios, peones de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) y conserjes.

El proceso selectivo se realizará mediante oposición, con dos pruebas prácticas eliminatorias y las retribuciones brutas mensuales oscilarán entre los 1.660 y los 1.906 euros, según la categoría profesional.

En cuanto a los requisitos para poder optar a los puestos será necesario tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa, ser español o ciudadano de un país miembro de la UE, acreditar el conocimiento del gallego, o demostrar capacidades funcionales para desempeñar los trabajos. Todas las bases de la convocatoria se pueden consultar en la sede electrónica municipal.

Las bolsas tendrán una vigencia de tres años y servirán para cubrir necesidades temporales de personal en el Concello.