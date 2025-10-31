El Pleno provincial llega a consenso contra la Variante Oeste de Caldas

La Corporación provincial durante el Pleno de la Diputación Diputación de Pontevedra

El estudio de la Variante Oeste de Caldas de Reis llega al Pleno de la Diputación de Pontevedra con un debate que genera consenso en lo relativo al cese del estudio, pero busca culpables y soluciones.

Fue el Partido Popular quien presentó ayer la moción en el Pleno provincial criticando en su discurso la actuación de un Gobierno que “mantuvo este proxecto no olvido” durante años y que ahora saca adelante “sin contar cos veciños”.

Por su parte, el Partido Socialistas insistió en recordar que no se trata de un proyecto constructivo, sino de un estudio informativo, calificando la moción popular como un acto de “alarma social”.

El PSdeG visita Caldas y el alcalde habla de “anular” el estudio El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visitó ayer Caldas para “escuchar” a los vecinos y buscar soluciones contra el estudio de la Variante Oeste. “Va a intentar trabajar en lo que quieren las plataformas y el Concello que es que se anule este estudio y que se haga un nuevo análisis solo con la variante y después el acceso al puerto”, apunta el alcalde caldense.

El portavoz socialista, Gregorio Luis Agís, aseguró que aprovecharía la moción para lanzar propuestas y fomentar un debate positivo, ya que insiste en que el estudio requiere una modificación pero es necesario para el municipio de Caldas. Agís insistió en la importancia no de “anular” el estudio, sino de modificarlo, y manifestó que votarían a favor si se modificaba este detalle que consideran de especial relevancia. “Creo que é importante que esta moción se apruebe por consenso, pero pedimos non falar de anulación, senon avanzar e modificar este estudo”, señaló el portavoz socialista.

Un proyecto imposible

En medio de todo el debate, el BNG mostró su cara más pesimista y sentenció que “goberne quen goberne en Madrid, non se vai facer a variante de Caldas nos próximos 20 anos”. Recordó además el caso de Redondela donde se vive una situación similar, e insistió en recordar que desde el último estudio que se presentó para llevar a cabo el proyecto de la variante de Caldas pasaron cerca de 20 años.

Finalmente, y tras un debate que dejó clara la negativa hacia un estudio que todos los grupos consideran inapropiado, el Partido Popular aceptó la petición de los socialistas en su apunte relativo a la modificación y no anulación del estudio. De esta forma la Corporación provincial aprobó la moción por unanimidad dando un paso más para bloquear definitivamente una propuesta que mantiene en vilo a los vecinos de Caldas y Portas desde el pasado mes de julio y que ahora dependerá de la respuesta del Ministerio.