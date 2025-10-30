Las plataformas se citan este fin de semana para revisar las alegaciones contra la Variante

Las pancartas que cubren las calles de las parroquias afectadas Mónica Ferreirós

Las plataformas vecinales contra la Variante Oeste de Caldas "aprobarán" este fin de semana las alegaciones que redactaron con ayuda del Concello para frenar el estudio que aprobó de forma provisional el Ministerio de Transportes el pasado mes de julio. Algunas plataformas ya han manifestado su “preocupación” al no haber recibido aún el escrito para su revisión, pero esperan que tras la reunión del miércoles con el gabinete técnico del Concello como tarde los escritos lleguen hoy mismo para poder revisarlos en cada parroquia afectada.

“O que teremos será un texto xenérico, pero despois cada plataforma aportou os seus rasgos persoais de cada parroquia”, apunta la representante de la plataforma de Godos. De ahí la importancia de que todos los vecinos puedan revisar estos escritos antes de que lleguen a Pleno el próximo lunes 3 de noviembre para su aprobación final ante la Corporación.

En Godos la reunión está prevista para mañana las 20:00 horas en el Centro Cultural de Godos, al igual que en Bemil, que también será mañana a la misma hora pero en el Local Social de la parroquia.

Por su parte, en Saiar se reunirán el sábado a las 18:00 horas en el Centro Social das Goletas y en Arcos lo harán el domingo a las 11:00 horas.

El plazo para hacer entrega de las alegaciones - tras la prórroga que concedió el Ministerio el pasado mes de septiembre- finaliza el 5 de noviembre por lo que las plataformas tendrán de plazo menos de una semana para reunir las firmas que entregarán junto con los alegatos contra la Variante ante el Gobierno.

Besteiro visita Saiar

En medio de todo el alboroto, el secretario xeral del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, visitará mañana por la mañana la parroquia de Saiar para conocer las últimas demandas de las plataformas, aprovechando su paso por la comarca.