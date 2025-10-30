Caldas convoca un Pleno extraordinario que no contempla la aprobación de las alegaciones

Pleno de Caldas Mónica Ferreirós

Caldas convoca un Pleno extraordinario para el próximo lunes 3 de noviembre en el que se prevé aprobar las alegaciones contra el estudio de la Variante aunque no se contemple en la convocatoria. Ante la publicación de esta orden del día el Partido Popular responde y critica las acciones del gobierno local al no priorizar el que consideran el “punto máis importante”.

“Meten como extraordinario o punto máis importante da orde do día, non o entendo, o primeiro punto deste Pleno tiña que ser a aprobación das alegacións”, apunta el portavoz del PP en Caldas, Fernando Pérez.

En el Pleno se tratarán por lo tanto temas como la aprobación de un incremento de gasto para la obra de renovación de la EDAR de O Fieitoso, un proyecto que se publicó ayer mismo en la plataforma de contratación con un presupuesto aproximado de 327.066 euros para dotar de este servicio de saneamiento los lugares de Casalderrique, Cortiñas, O Fieitoso y O Gorgullón.

El PP aseguró que estaba de acuerdo con que se llevara un “tema urxente como a EDAR de O Fieitoso ao ser unha zona que está sen depuración”, pero criticó los métodos del gobierno.

También se tratará en la sesión plenaria el proyecto de recuperación y mejora del entorno de la playa fluvial del Umia.