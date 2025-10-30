Mi cuenta

Caldas

Caldas cerrará el 2025 con presupuestos prorrogados y un PP que culpa al bipartito

El alcalde asegura que en 2024 no se cerraron todos los proyectos, pero los populares hablan de falta de acuerdo

Fátima Pérez
30/10/2025 21:50
El alcalde, Jacobo Pérez, asegura que ya se está avanzando en los presupuestos de 2026
El alcalde, Jacobo Pérez, asegura que ya se está avanzando en los presupuestos de 2026
Gonzalo Salgado

A dos meses de cerrar el año el gobierno de Caldas recuerda que no habrá en este 2025 unos presupuestos sobre la mesa, ya que se tomó la decisión -casi a comienzos de año- de prorrogar los del 2024 ante la cantidad de proyectos que quedaron en el tintero y el retraso en la publicación de las partidas.

El alcalde, Jacobo Pérez, aseguró que la prorrogación de los presupuestos responde a la particular situación del Concello a comienzos de este año. “Los de 2024 se aprobaron en el último trimestre del año, entonces hubo muchos proyectos que por temas de permisos no pudieron salir adelante”, apunta.

El regidor asegura que como en esas partidas de 2024 figuraban proyectos de relevancia que no se pudieron ejecutar “decidimos prorrogarlos porque los presupuestos sirven”. Además, Pérez adelanta que desde el gobierno local ya trabajan en elaborar los del próximo año 2026.

El PP culpa al bipartito

Por su parte, desde la oposición aseguran que el gobierno habla de carga de trabajo y falta de permisos, pero consideran que todo el problema reside en el gobierno bipartito y en “su falta de negociación interna”.

“La realidad es que en este ejecutivo hay dos gobiernos: el PSOE y el BNG”, apunta el portavoz del Partido Popular, Fernando Pérez.

El conservador asegura que cuando se formó el gobierno en Caldas el BNG dejó clara su autonomía en sus áreas de actuación y de la misma forma exigió mejores partidas en sus proyectos.

“La negociación de esos presupuestos de 2024 fue muy compleja porque se acababa de cerrar el acuerdo de gobierno y el BNG metió presión a su favor. Si llegó a puerto el acuerdo fue porque el gobierno acababa de pactar y tenía que salir”, explica el portavoz popular, pero aclara que si los presupuestos de 2025 no salieron fue porque “ni se atrevieron a iniciar las negociaciones”.

