Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El PP provincial se suma a la guerra contra la Variante con una moción contra el estudio

Fátima Pérez
29/10/2025 23:35
El diputado provincial, Jorge Cubela, junto al alcalde de Portas y la representante del PP de Caldas
El diputado provincial, Jorge Cubela, junto al alcalde de Portas y la representante del PP de Caldas
Cedida

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra presentará mañana una moción en el Pleno para solicitar al Ministerio de Transportes la anulación del actual proyecto de la Variante Oeste ante las “graves afeccións de todos os trazados propostos nos territorios de Caldas e Portas”.

Los Populares pedirán también que se inicie con urgencia la redacción de un nuevo estudio informativo con alternativas aceptadas por los vecinos.

El diputado provincial, Jorge Cubela, acompañado por el alcalde de Portas y Sara Martínez, en representación del PP de Caldas, criticó la decisión del Ministerio de impulsar este proyecto tras años en los que esta actuación se mantuvo en el olvido.

El diputado también aseguró que desde el PSOE están tratando de sacar adelante la Variante con una “actitude escurantista”. “A exposición pública no mes de agosto con nula publicidade tanto dos responsables estatais como do propio Concello de Caldas, deixa ben clara a súa intención de levalo adiante malia os graves problemas que causaría”, sentenció Cubela. 

Te puede interesar

La diputada Sol Agra, junto con el alcalde de Rianxo e integrantes de la CRMHB, visitó los trabajos de exhumación de la fosa

Las primeras prospecciones no permiten hallar restos humanos en la fosa exhumada en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados, en Rianxo
Chechu López
Celebraciones de Samaín en Arousa

Arousa se prepara para un fin de semana de terror con calabazas y disfraces por toda la comarca
Fátima Pérez
La Diputación de Pontevedra organiza un laboratorio de innovación enmarcado en el programa Línea Conecta Rural

Moraña y Portas participan en un plan piloto para revitalizar el rural gracias al transporte
Fátima Pérez
Luis Treviño acudió a una reunión de clubes de fútbol playa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Vilagarcía contará con el primer club gallego en la historia del Campeonato de Liga Nacional de Fútbol Playa
Gonzalo Sánchez