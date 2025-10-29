El PP provincial se suma a la guerra contra la Variante con una moción contra el estudio

El diputado provincial, Jorge Cubela, junto al alcalde de Portas y la representante del PP de Caldas Cedida

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra presentará mañana una moción en el Pleno para solicitar al Ministerio de Transportes la anulación del actual proyecto de la Variante Oeste ante las “graves afeccións de todos os trazados propostos nos territorios de Caldas e Portas”.

Los Populares pedirán también que se inicie con urgencia la redacción de un nuevo estudio informativo con alternativas aceptadas por los vecinos.

El diputado provincial, Jorge Cubela, acompañado por el alcalde de Portas y Sara Martínez, en representación del PP de Caldas, criticó la decisión del Ministerio de impulsar este proyecto tras años en los que esta actuación se mantuvo en el olvido.

El diputado también aseguró que desde el PSOE están tratando de sacar adelante la Variante con una “actitude escurantista”. “A exposición pública no mes de agosto con nula publicidade tanto dos responsables estatais como do propio Concello de Caldas, deixa ben clara a súa intención de levalo adiante malia os graves problemas que causaría”, sentenció Cubela.