La Banda de Caldas directa a Kerkrade en la máxima categoría de las olimpiadas de Viento

El reto internacional ya espera por la Banda de Música de Caldas en Kerkrade (Países Bajos). El World Music Contest aceptó hace unos días la participación de la agrupación caldense en “la máxima categoría” del certamen, la Concert Division.

La Banda ya había anunciado hace meses su férrea intención de postular a este reto internacional, pero estaban a la espera de la aprobación por parte de la organización. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que desde el World Music Contest rechazaba su propuesta para participar en la Segunda Sección por su alto nivel. “Cuando haces la estancia, la organización se encarga de ver vídeos de las agrupaciones para hacer una valoración y nos dijeron que éramos demasiado buenos para la Segunda Sección”, destacó el presidente.

Tal parece que se les propuso participar en Primer Sección -una categoría superior-, pero las fechas no permitían a la Banda caldense aceptar esta opción. “No podíamos porque las fechas de esta categoría coinciden con el 25 de julio, Día del Apóstol, y tenemos trabajo pendiente. Fue por eso que presentamos candidatura para la Concert Division, pero no sabíamos si nos iban a aceptar”, apuntan.

Ahora los caldenses tiene la oportunidad de hacer realidad este aspiración de participar en la máxima categoría de un certamen que se celebra cada cuatro año, conocido también como los ‘Juegos Olímpicos de la Música de Viento’.

Tal parece que la diferencia ahora está en la complejidad de la obras que deben presentar. “En la otra categoría a la que postulamos solo debíamos preparar una obra libre y una obligada que selecciona la organización, pero ahora tenemos que llevar todo un repertorio, y vamos a competir con bandas de 120 o más músicos, mientras nosotros iremos solo 70, pero lo importante es estar allí”, explica el presidente.

Recaudación de fondos

En cuanto a las fechas de esta categoría se prevé que se celebre entre el 1 y el 2 de agosto, pero para ello lo primero será lo primero: reunir el dinero. “Echaremos mano de las instituciones a ver si nos pueden ayudar, intentaremos hacer crowdfunding y el Concello ya nos garantizó que nos apoyaría, pero no será suficiente. Tenemos que hablar con la Diputación y con la Xunta de Galicia para ver si nos pueden apoyar”, señalan.

La Banda tiene claro que el gasto total que supone el reto puede ascender a los 60.000 euros, por ello se plantean también colaborar y compartir gastos con otra de las bandas autonómicas que participa, la Agrupación Musical do Rosal.

“Queda mucho trabajo, sobre todo a nivel musical, pero queremos hacerlo por el director, Javier Penido, porque con él hemos ganado premios impensables y se merece estar allí dirigiendo su banda”, sentencian desde la dirección que ya trabaja para cumplir este nuevo sueño.