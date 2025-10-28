El polígono de Bemil sigue a la espera de un convenio que se podría firmar a final de año

El alcalde reunido con Zona Franca y los propietarios de los terrenos Cedida

Los propietarios de los terrenos del futuro polígono de As Veigas de Almorzar, en Bemil, se reunieron de nuevo con el alcalde, Jacobo Pérez, y un responsable de Zona Franca de Vigo para poner en común los detalles del convenio que aún está en proceso de redacción y que tendrá que pasar por la aprobación de la Corporación.

“No queremos hacer algo que vaya en contra de lo que quieran los vecinos porque queremos ir de la mano de la gente y que sean decisiones buenas para todos”, apuntó Pérez.

El regidor también tiene claro que la única forma de que este proyecto saliera adelante era con el apoyo de Zona Franca para tirar del carro “porque hablamos de unas inversiones altas”.

Pérez asegura que su intención es poder firmar este convenio de colaboración con Zona Franca antes de que acaba el año, pero cree que de no ser posible como tarde sería a comienzos de 2026.

El alcalde insiste en que esta reunión era necesaria para que los vecinos supieran de primera mano “que se está velando por sus intereses, porque ellos ya hicieron un desembolso inicial importante”, sentenció Pérez.