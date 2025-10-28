Mi cuenta

Caldas

Caldas inaugura el próximo 8 de noviembre su nuevo Fogar do Maior en Camiño Sardanela

El inmueble cuenta con más de 800 metros cuadrados y un salón social disponible todos los días de la semana

Fátima Pérez
28/10/2025 20:50
El nuevo espacio del Fogar do Maior en Caldas de Reis
El nuevo espacio del Fogar do Maior en Caldas de Reis
Cedida

El nuevo Fogar do Maior de Caldas abrirá sus puertas el próximo 10 de noviembre y se presentará al público el día 8 en un acto de inauguración para dar la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones, situadas en el Camino Sardanela.

El inmueble, de más de 800 metros cuadrados, cuenta con varias aulas multidisciplinares, además de aseos y un salón social disponible de lunes a domingo, durante el horario de apertura del local.

La apertura del Fogar do Maior hace realidad uno de los proyectos prioritarios del gobierno local. Además, el alcalde, Jacobo Pérez, destaca la ubicación de las instalaciones, en un lugar muy céntrico y con plazas de aparcamiento cercanas. El regidor también dio a conocer los resultados de las encuestas realizadas por la Concejalía de Benestar Social e Maiores a lo largo de los últimos meses para conocer sus necesidades, inquietudes y demandas.

Estas encuestas confirmaron  el interés de las personas mayores, con más del 97% de respuestas satisfactorias en relación con este servicio.

“Agradecemos moito o interese da xente á hora de responder á enquisa, porque isto nos permite coñecer mellor a realidade e as prioridades do noso concello”, apuntó Pérez

