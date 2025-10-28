Caldas avanza en la Carballeira y licitará las obras de accesibilidad del futuro “Museo Aberto 24/7”

Continúan los avances en el centro de recepción de visitantes de la Carballeira Cedida

Caldas sacará a licitación en los próximos días los trabajos para acondicionar la accesibilidad del espacio en el que se instalará el centro de recepción de visitantes de la Carballeira. El proyecto contempla la instalación de un ascensor y un sistema de acceso automático domotizado, todo por un presupuestos de cerca de 68.000 euros.

Este centro de visitantes, que se instalará en el actual edificio municipal donde se ubica el Auditorio, requerirá de una inversión para su posterior musealización, unos trabajos que se calcula puedan alcanzar los 250.000 euros. Este “Museo Aberto 24/7” pretende complementar la visita al conjunto exterior de la Carballeira con contenidos didácticos en los que ya trabaja la empresa encargada de la musealización.

“Converter parte do edificio nun centro de visitantes accesible para persoas con mobilidade reducida é a principal medida de mellora que pode acometerse, e así está recollida no proxecto de subvención”, apunta el teniente de alcalde, Manuel Fariña. En paralelo, el Concello trabaja en diferentes actuaciones para cumplir los plazos de reforma del espacio natural.