Netflix se hace eco del Concurso Canino de Caldas

Caldas se suma al guion de la serie 'Animal' Cedida

El Concurso Nacional Canino de Caldas de Reis ha dado el salto a la pantalla gracias a la nueva serie española de Netflix, Animal. En el tercer episodio de la primera temporada, los guionistas hacen una referencia directa a este evento local, poniendo de relieve su relevancia dentro del calendario canino en Galicia.

En la escena, el protagonista Antón —interpretado por el actor Luis Zahera— trabaja en una tienda de mascotas cuando una multitud de caniches se concentra ante el local. Al preguntar qué está ocurriendo, uno de los empleados explica que la aglomeración se debe al concurso monográfico de caniches de Lalín. Acto seguido, los personajes mencionan que no es el único certamen de este tipo en Galicia, destacando también los que se celebran en Caldas de Reis, Silleda y A Pobra de Trives.

El de Caldas es un certamen organizado por la Sociedad Canina Gallega y el Concello, que este año tuvo lugar el pasado 14 de septiembre y cada año, después de tres ediciones, continúa sumando adeptos.

Netflix ya ha confirmado una segunda temporada de Animal, por lo que no se descartan nuevas referencias al panorama animal en la comarca arousana.