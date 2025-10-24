Estos serán los cortes de tráfico en Caldas para regular la carrera ciclista

El concejal de Deportes caldense presentando la carrera ciclista Cedida

Caldas pone en marcha un Dispositivo Especial de Tráfico para celebrar la carrera ciclista de “vellas glorias” que reunirá mañana a más de medio centenar de corredores históricos en el municipio.

El objetivo del Concello es que la carrera de desarrolle con el “mínimo impacto no tránsito de vehículos” y es por esto que la Policía Local y Protección Civil tomarán partido para regular el tráfico durante el desarrollo de la prueba deportiva.

Así, el dispositivo establece que las personas que circulen por la N-550 dirección Norte-Sur serán desviadas por la variante, al igual que aquellas que lleguen desde la N-640 dirección Cuntis-Vilagarcía, para evitar así su paso por el casco urbano.

Por su parte, el tráfico que circule en dirección Santiago-Vilagarcía podrá transitar con total normalidad, ya que su paso no afecta a la zona en la que se desarrolla la prueba ciclista.

La carrera dará comienzo a las 16:30 horas, pero los cortes de tráfico se habilitarán ya desde las 16:00 horas hasta que finalice la prueba.