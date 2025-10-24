Mi cuenta

Caldas

Estos serán los cortes de tráfico en Caldas para regular la carrera ciclista

La prueba comenzará a las 16:30 horas, pero el dispositivo se habilitará ya desde las 16:00 horas hasta que finalice la carrera

Fátima Pérez
24/10/2025 14:51
El concejal de Deportes caldense presentando la carrera ciclista
Cedida

Caldas pone en marcha un Dispositivo Especial de Tráfico para celebrar la carrera ciclista de “vellas glorias” que reunirá mañana a más de medio centenar de corredores históricos en el municipio.

El objetivo del Concello es que la carrera de desarrolle con el “mínimo impacto no tránsito de vehículos” y es por esto que la Policía Local y Protección Civil tomarán partido para regular el tráfico durante el desarrollo de la prueba deportiva.

Así, el dispositivo establece que las personas que circulen por la N-550 dirección Norte-Sur serán desviadas por la variante, al igual que aquellas que lleguen desde la N-640 dirección Cuntis-Vilagarcía, para evitar así su paso por el casco urbano.

Por su parte, el tráfico que circule en dirección Santiago-Vilagarcía podrá  transitar con total normalidad, ya que su paso no afecta a la zona en la que se desarrolla la prueba ciclista.

La carrera dará comienzo a las 16:30 horas, pero los cortes de tráfico se habilitarán ya desde las 16:00 horas hasta que finalice la prueba.

