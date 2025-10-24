Mi cuenta

Caldas

Caldas anima a las empresas locales a unirse al Programa de Emprego para reducir el paro

El alcalde tiene claro que esta iniciativa es clave para seguir aplacando la tasa de desempleo que este mes no llega al 8,5%

Fátima Pérez
24/10/2025 12:47
Caldas se suma un año más al Programa Integrado de Emprego
Caldas se suma un año más al Programa Integrado de Emprego
Cedida

Caldas se suma al Programa Integrador de Emprego y anima a las empresas locales a participar para captar a personas que buscan trabajo y con ello seguir reduciendo la tasa de paro en el municipio.

Este programa, en el que también participan Cuntis y Moraña, está dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo que cumplan una serie de requisitos como padecer alguna discapacidad, estar en riesgo de exclusión social, menores de 30 años y mayores de 52, ser mujeres o inmigrantes.

El alcalde caldense, Jacobo Pérez, agradece la implicación del tejido empresarial y anima a otros negocios a participar para seguir reduciendo la tasa de desempleo “consolidando así a tendencia positiva rexistrada desde hai xa varios anos”.

El ejecutivo asegura que Caldas afronta los últimos meses del año con un porcentaje de paro que no llega al 8,5%, lo que supone una rebaja de seis décimas con respecto al 30 de septiembre de 2025.

Entre las actividades formativas se incluyen formaciones básicas de logística de almacén, técnicas de venta en frutería, pescadería y carnicería, desarrollo de habilidades sociales, técnicas de búsqueda de empleo eficaz, clases de informática, soldadura o manipulación de alimentos, entre otras.

