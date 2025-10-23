Los “bicigrinos” viajan ahora con motor, pero los albergues no se adaptan

Bicigrinos durante el Camino de Santiago a su paso por Caldas Gonzalo Salgado

El Camino Portugués se llena de ruedas eléctricas, pero esta tendencia trae consigo algunas dificultades para los “bicigrinos” que optan por este método de peregrinación. Las estadísticas de la Oficina del Peregrino aseguran que en 2010 unos 33.277 peregrinos llegaron a Santiago en bicicleta, mientras que en 2024 la cifra pasa a ser de 21.406 y el dato de 2025 recoge por el momento -y tras pasar la temporada alta- a unos 19.555 bicigrinos. La pregunta ahora es, ¿a qué se debe este declive?

Aunque en los últimos años -y sobre todo después de la Pandemia- el ciclismo y en general la tendencia deporte-salud ha ganado popularidad, al igual que las ebikis o bicicletas eléctricas, estos “vehículos a motor enormes” no son bien recibidos en algunos albergues del Camino como ocurre en el caso de Caldas, uno de los puntos de paso más populares en la comarca de Arousa.

“Con tanto caminante es imposible ir en bicicleta tranquilamente o sin hacerle daño a alguien, y no es la primera vez que un bicigrino golpea a un caminante”, explican desde el Albergue Albor.

La tendencia ahora son las bicicletas eléctricas, pero muchos albergues no están preparados para recibirlas

Al parecer los que más siguen esta tendencia ciclista son los portugueses, apuntan desde el Albergue de peregrinos Timonel, sin embargo muchos deciden hacerlo con algo de ayuda. “La tendencia ahora está en las bicicletas eléctricas, porque cuanto más fácil, mejor. Casi un 60% o 70% son eléctricas pero muchos albergues no tiene la infraestructura para albergar esto ni el cableado adaptado”, lamentan desde Albor.

Muchos albergues no ofrecen estas facilidades a los bicigrinos, sin embargo también se pueden encontrar en Caldas espacios pensados únicamente para servir como garaje a los caminantes.

A escasos metros del Alojamiento hotelero VÍA XIX, se encuentra un local, videovigilado, con capacidad para unas 40 bicicletas y con opción de carga eléctrica. Los responsables aseguran que esta idea llegó ante la necesidad de un espacio para albergar las bicicletas de caminantes y turistas que se alojaban en el hotel.

“Poco después de que abriéramos, llegaron un día con 11 bicicletas sin avisar y no teníamos sitios donde guardarlas. Surgió la oportunidad de comprar un local y lo adaptamos tanto para nuestro clientes como para los de otros alojamientos que lo necesitaran”, explican.

De la aventura a lo profesional

Desde las tiendas especializadas de Caldas confirman que el Camino se ha profesionalizado y aunque no pueden asegurar si hay más o menos peregrinos en bicicleta sí que tienen claro que todos viajan más preparados.

“Había más peregrinos ciclistas hace años que se pasaban por la tienda porque igual venían más a la aventura, pero ahora la gente llega en grupo y con un coche taller. El que viene solo sí que para para hacer un ligero mantenimiento”, explican desde García Bicis, en Caldas.

En cuanto al mercado de las bicicletas eléctricas, también han notado un cambio de ciclo. “El mercado de las e-bikes tuvo su pico, pero ahora va parando”.

Desde el local aseguran que esa alza tuvo su origen a raíz de las subvenciones que la Xunta de Galicia otorgó a partir del año 2023 para la compra de bicicletas eléctricas y el fomento de la movilidad sostenible y saludable. “Pero ya frenó bastante el tema porque todo el que quería una bici eléctrica ya la compró”.

Caldas y Arousa sobre ruedas

Más allá del Camino, el auge del ciclismo se extendió a nivel general y lo hizo también en la comarca. La plataforma Trailforks destaca por ejemplo zonas como el Monte Xiabre -entre Caldas y Vilagarcía-, los senderos del encoro da Baxe o algunos tramos de Valga como escenarios para la práctica del BTT (ciclismo de montaña).

Por su parte, desde Arousa Bike, en Vilagarcía, confirman el crecimiento constante de este deporte sobre dos ruedas. “Se practican mucho las dos modalidades, es decir, en verano más carretera y en invierno más montaña. La bicicleta lleva años de moda, pero sobre todo el deporte-salud en general”.

Precisamente desde este local vilagarciano corroboran que las bicicletas eléctricas son el fenómeno del momento con ventas que alcanzan el 45%, tanto para uso urbano como para montaña. “Lo que más vendemos ahora son e-bikes, que igualan las fuerzas para la gente que tiene más de 45 años y poco tiempo por trabajo, pero quiere seguir saliendo al monte”.

Además también destacan el Monte Xiabre como enclave ideal para la práctica, aunque advierten que “aún está sin explotar”.

Así pues, aunque el ciclismo, tanto en el Camino como fuera de él, se consolida como una apuesta de futuro para la comarca, el reto parece que está en adaptar infraestructuras y servicios a una nueva generación de peregrinos y ciclistas que ya apuestan por la tecnología y la comodidad a la hora de desplazarse.