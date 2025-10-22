Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Sin luz, con frío y al límite: el colegio San Clemente pide el apoyo del Concello de Caldas

El centro esperaba que la nueva empresa pudiera empezar las obras, pero la Consellería “sigue dando largas”

Fátima Pérez
22/10/2025 16:00
El CEIP San Clemente de Caldas
El CEIP San Clemente de Caldas
Mónica Ferreirós

El CEIP San Clemente de Caldas  explota y denuncia: “non podemos continuar así”. El centro lleva varias semanas esperando un rescate de la Consellería de Educación para reactivar los trabajos que había iniciado una empresa que entró en concurso de acreedores. Sin embargo, las acciones no llegaron y el centro pidió la mano del Concello.

Tras el anuncio de que una nueva empresa se haría cargo de la totalidad de la obra, solo era necesario sacar adelante esta nueva licitación, pero “parece ser que la Consellería sigue dando largas”, apuntan desde el San Clemente.

Aseguran además que la Consellería sí se puso en contacto con ellos para confirmar que la licitación “estaba en marcha”, pero insisten en que la situación no se puede sostener por más tiempo y necesitan unas soluciones mínimas.

“Co mal tempo non se ve nada nas aulas a primeira hora da mañá, non podemos encender a calefacción porque o circuito está cortado, e xa dimos parte ao Concello, porque non podemos continuar así”, aseguran desde el colegio.

Por su parte, el teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, se acercó al San Clemente para revisar personalmente la situación y confirmar que el Concello tomaría parte en el asunto para reparar, al menos, los desperfectos de la anterior empresa constructora, como la luz, la calefacción, y los agujeros de los falsos techos que dejan pasar el frío. “Non van a facer a obra enteira, pero sí nos dixeron que prestarían a súa axuda”, apuntan.

Un Concello escandalizado

Fariña dejó claro que ante esta situación el Concello “está escandalizado” y por ello se niegan a “abandonar a este rapaces á súa sorte”. En las próximas horas acercarán más detalles sobre cómo tomarán partido para el rescate del centro. 

Te puede interesar

Xoan Castaño, alcalde de Catoira

El BNG se pronuncia contra los presupuestos y busca el acceso al polígono
Fátima Pérez
El comité técnico conoció el trabajo de los activistas medioambientales de Amicos que participan en la actividad de prototipado e impresión 3D con filamento de plástico reciclado

Amicos, junto a otras entidades, impulsa la segunda fase de su laboratorio participativo de revalorización de basuras plásticas marinas
Chechu López
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar de la salida de vía para prestar asistencia a las víctimas

Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la carretera comarcal AC-305 a su paso por Boiro
Chechu López
Carlos Pérez, en representación de la Fundación Stop Leucemia, recogió el cheque con la recaudación de la caminata benéfica

Entregado a la Fundación Stop Leucemia el cheque con los 6.153 euros de la recaudación obtenida en la V Andaina Solidaria Jealsa en Boiro
Chechu López