Sin luz, con frío y al límite: el colegio San Clemente pide el apoyo del Concello de Caldas

El CEIP San Clemente de Caldas Mónica Ferreirós

El CEIP San Clemente de Caldas explota y denuncia: “non podemos continuar así”. El centro lleva varias semanas esperando un rescate de la Consellería de Educación para reactivar los trabajos que había iniciado una empresa que entró en concurso de acreedores. Sin embargo, las acciones no llegaron y el centro pidió la mano del Concello.

Tras el anuncio de que una nueva empresa se haría cargo de la totalidad de la obra, solo era necesario sacar adelante esta nueva licitación, pero “parece ser que la Consellería sigue dando largas”, apuntan desde el San Clemente.

Aseguran además que la Consellería sí se puso en contacto con ellos para confirmar que la licitación “estaba en marcha”, pero insisten en que la situación no se puede sostener por más tiempo y necesitan unas soluciones mínimas.

“Co mal tempo non se ve nada nas aulas a primeira hora da mañá, non podemos encender a calefacción porque o circuito está cortado, e xa dimos parte ao Concello, porque non podemos continuar así”, aseguran desde el colegio.

Por su parte, el teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, se acercó al San Clemente para revisar personalmente la situación y confirmar que el Concello tomaría parte en el asunto para reparar, al menos, los desperfectos de la anterior empresa constructora, como la luz, la calefacción, y los agujeros de los falsos techos que dejan pasar el frío. “Non van a facer a obra enteira, pero sí nos dixeron que prestarían a súa axuda”, apuntan.

Un Concello escandalizado

Fariña dejó claro que ante esta situación el Concello “está escandalizado” y por ello se niegan a “abandonar a este rapaces á súa sorte”. En las próximas horas acercarán más detalles sobre cómo tomarán partido para el rescate del centro.