Las responsables del asilo presentan su intención de cese y el Concello busca soluciones

La congregación de Hermanitas de los Ancionados Desamparados y responsables de la gestión del asilo en Caldas, presenta un escrito oficial para comunicar su intención de cesar en su actividad de gestión y dirección de las instalaciones. Por su parte, el Concello asegura estar trabajando ya en un plan para mantener activo el asilo al considerarlo un espacio de referencia.

Tal y como asegura el alcalde caldense, Jacobo Pérez, la congregación ya llevaba tiempo planteándose abandonar la actividad en el asilo por falta de “personas con vocación”. “Ya le habían manifestado a Juan Manuel -exalcalde de Caldas- que tenían problemas para mantenerse en la dirección y buscaban la forma de que el Concello asumiera el control de las instalaciones”, aclara el regidor caldense.

Sin embargo, el regidor también dejó claro que era necesario que esta notificación fuera oficial para que el gobierno local pudiera tomar partido. “Yo no quería empezar a mover nada sin que ellas lo comunicaran de forma oficial”, señala.

Ahora, tras la presentación del escrito, el Concello asegura que ya se solicitó a los técnicos municipales la elaboración de un informe en el que figuren los pasos a seguir para que el servicio continúe operativo.

El regidor también tiene previsto mantener reuniones con las personas responsables y las trabajadoras del asilo para buscar posibles soluciones.

“O asilo é un referente non só para nós, senón para toda a bisbarra”, apuntó Pérez, que recordó también el papel de este espacio no solo en el panorama social, sino también en el económico, generando más de 30 puestos de trabajo para salvaguardar el bienestar de cerca de 80 personas mayores que residen en este asilo caldense.

Más de 130 años de servicios

En medio de todo esta gestión de responsabilidad, el asilo celebró hoy una jornada “festiva” donde la Coral de Asociacion de Xubilados e Pensionistas ofreció un concierto y el alcalde, que también participó, aprovechó para destacar la importancia y la trascendencia que tiene para Caldas el servicio que se lleva a cabo en estas dependencias, operativas desde hacer más de 130 años.

La residencia fue inaugurada en el año 1887 y, desde entonces, prestó este servicio, “superando grandes dificultades” como el incendio que azotó el lugar dos años después de su inauguración.

Por todo ello, el alcalde quiso expresar su agradecimiento a la madre superiora por su trabajo y dedicación. “Permitiu que o centro medrase, incrementando o número de traballadoras e consolidando aínda máis a importancia do asilo para a nosa bisbarra”, sentenció Pérez