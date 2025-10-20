Mi cuenta

Caldas

Caldas se reunirá de nuevo con Zona Franca para avanzar en el polígono de As Veigas de Almorzar

La cita será a las 12:45 horas y pretende dar respuesta a la demanda del tejido empresarial de la comarca

Fátima Pérez
20/10/2025 18:30
El alcalde del municipio caldense, Jacobo Pérez
Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas se reunirá el próximo martes 28 de octubre con Zona Franca en un nuevo intento por seguir adelante con el proyecto del polígono de As Veigas de Almorzar en Bemil y estudiar el resultado del estudio que realizó el propio consorcio vigués en la zona. 

La cita será a las 12:45 horas, y la intención es que esta reunión sirva para ofrecer más información a las empresas y tomar la decisión de seguir adelante o firmar el convenio. 

Ya en el mes de enero el Concello se reunió con Zona Franca para revisar el estudio de viabilidad del polígono industrial de Paradela-Carracedo, y en esa misma cita repasaron la situación de la zona industrial de As Veigas de Almorzar para avanzar en el plan de infraestructuras y dotaciones en colaboración con todas las administraciones, ya que la intención es dar respuesta a la demanda del tejido empresarial de la comarca. 

