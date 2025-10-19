Mi cuenta

Caldas

El San Clemente viaja a Italia y consolida su participación en el plan Erasmus

Un total de 13 alumnos de sexto de Primaria y tres profesores viajarán a San Gimignano en un intercambio educativo de siete días

Fátima Pérez
19/10/2025 22:30
Los alumnos de sexto de Primaria antes de partir hacia Italia
El CEIP San Clemente de Caldas inicia una nueva aventura europea con su programa Erasmus+ y despide a 13 alumnos de sexto de Primaria que, acompañados por tres profesores del centro, viajarán a San Gimignano (Italia) para participar en un intercambio educativo de siete días.

Los estudiantes se alojarán en casas de familias italianas para compartir una mayor experiencia cultural.

Esta es la primera movilidad de este curso, pero es el segundo año que el San Clemente participa en este programa financiado con fondos europeos.

En noviembre, será el turno de los estudiantes italianos que viajarán hasta esta localidad de Caldas para completar esta experiencia de cooperación europea. 

