Caldas y Portas caminan al grito de: “Variante non, queremos solución”

Centenares de vecinos sacaron sus paraguas y vistieron chalecos reflectantes para caminar de Tivo a Godos Mónica Ferreirós

Al grito de “Variante non, queremos solución” arrancó la andaina reivindicativa que concentró esta mañana a cerca de 200 vecinos de los municipios de Caldas y Portas para manifestar su contraposición al estudio de la Variante Oeste promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La intención de esta cita era caminar en señal de protesta y en defensa de sus viviendas, ahora amenazadas con ser destruidas por un estudio que contempla trazados en las parroquias de Godos, Bemil, Santa María, Arcos, Saiar, y en Portas.

El recorrido partía de la rotonda de Tivo a las 10 de la mañana y aunque la lluvia amenazó durante toda la mañana no frenó la acción reivindicativa. “Participamos preto de 200 valentes e fixemos todo o percorrido, aínda que nos mollamos”, apuntó Jose Panadero, miembro de la coordinadora de plataformas.

Los vecinos durante la andaina reivindicativa Mónica Ferreirós

Los participantes realizaron una pequeña parada en la Azucreira de Portas para después continuar los cinco kilómetros de recorrido hasta la iglesia de Santa María de Godos, en Caldas, donde estaba previsto que finalizara la ruta.

Aunque la andaina fue organizada por la plataforma vecinal del Concello portense, acudieron representantes de otras parroquias previsiblemente afectadas por el estudio, así como autoridades de ambos concellos.

En cuanto a la representación institucional de Portas participó el teniente de alcalde, Alfonso Vázquez, mientras que desde Caldas se unieron tanto el alcalde, Jacobo Pérez, como el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Manuel Ares Galbán, y representantes del resto de grupos municipales de la Corporación; el teniente de alcalde, Manuel Fariña; el portavoz del PP, Fernando Pérez; y Carolina del Carmen Martínez, también en representación del partido conservador.

El alcalde caldense se mostró muy satisfecho con el éxito de la concentración a pesar de las condiciones climáticas. “Hubo muy buena organización, fue una pena la lluvia, pero al final son manifestaciones muy correctas y desde nuestro punto de vista creemos que son acciones que acompañan a la parte burocrática en las que tomará parte más activa el Concello”, apuntó.

Próximos pasos y protestas

Esta andaina no es la primera protesta que llevan los vecinos a las calles. Hace ya un par de semanas colocaron una hilera de cruces a lo largo de la N-640 dando a entender que la Variante “mataba” sus parroquias. Sin embargo, ahora dejan claro que la prioridad es otra. “Agora imos reunirnos esta semana co técnico que contratou o Concello para traballar nas alegacións. Estamos totalmente centrados niso”, señaló Panadero, asegurando que “polo menos” en estos días no se llevará a cabo ninguna otra acción reivindicativa.

“Xa para finais de novembro temos pensada unha manifestación máis grande organizada por todas as plataformas como colofón final antes de que saia a resolución, pero non descartamos facer algo máis para manter isto vivo”, sentenció el coordinador de plataformas.