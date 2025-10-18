Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Un taller de cerámica gratuito del CSIC estudiará la mente humana en la Biblioteca de Caldas

Fátima Pérez
18/10/2025 07:10
Piezas de cerámica de una exposición
D.A.

La Biblioteca Pública Municipal de Caldas ofrecerá un obradoiro gratuito de cerámica prehistórica el próximo 22 de octubre. Se trata de una iniciativa enmarcada en el ‘Estudo de investigación sobre o patrimonio cultural e a mente humana’ del CSIC pensada para realizar un ejercicio de observación y reflexión.

La intención es que los participantes observen una serie de objetos de cerámica prehistórica y posteriormente, mediante tecnologías de seguimiento visual, se valorarán las decisiones que toman los implicados en función a su información visual para modificar patrones de atención. En esta práctica los investigadores registran datos relativos al movimiento de los ojos, atendiendo a cómo se escanea cada imagen y cuanto tiempo tardan los ojos en enfocar un punto concreto.

Para la sesión, que será de 17:00 a 20:00 horas, se habilitarán un total de 15 plazas, por lo que será necesario inscribirse previamente para poder participar en la actividad aunque esta sea gratuita. 

