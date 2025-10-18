Mi cuenta

Caldas

Fusionar arte y gastronomía es posible y Caldas será el primero en poder verlo

‘O Festín das Musas’ se instalará en O Campo da Torre como una propuesta innovadora de la cocinera televisiva Coque Fariña

Fátima Pérez
18/10/2025 19:49
Coque Fariña, cocinera natural de Caldas y copropietaria del nuevo local
Cedida

Caldas se prepara para acoger un nuevo concepto que promete revolucionar la oferta cultural y gastronómica de la comarca. Se trata de ‘O Festín das Musas’, un innovador gastro-arte impulsado por la cocinera Coque Fariña, conocida por su participación en programas de la TVG como ‘A  voltas co prato’ o ‘Larpeiros’, junto a su marido, Delio Rivadulla.

El local, que ya está en obras, se instalará en O Campo da Torre en un espacio de 90 metros cuadrados con cocina abierta, zona de mesas, de exposiciones y galería de arte.

La idea de  Fariña y Rivadulla consiste en combinar cocina, arte y experiencias en un mismo espacio respondiendo al interés que perciben por parte de los comensales de vivir experiencias únicas y personalizadas. “Es un concepto muy diferente, un espacio gastronómico en el que queremos fusionar lo que es la cocina y el arte, y en el que además también vamos a tener una pequeña galería de arte”, explica la propietaria.

“Yo soy cocinera y mi marido es artista; tatúa, pinta y hace grabados, así que queríamos fusionar nuestras dos pasiones”Coque Fariña, copropietaria de ‘O Festín das Musas’

Tal y como apunta, la idea nació de la unión entre su pasión por la cocina y la afición de su marido, artista y tatuador. “Queríamos unir nuestras dos pasiones”, apunta Fariña, quien además asegura que no conoce locales similares al que ahora se propone en Caldas.

Cocina temática y con agenda

El proyecto contará con una programación mensual que incluirá inauguraciones de exposiciones y una agenda de actividades relacionadas con la temática de cada muestra. “Habrá talleres, showcookings, catas o presentaciones de productos”, aclara la cocinera.

Además, el espacio también servirá para albergar otro tipo de presentaciones o eventos, como presentaciones de libros o discos de aquellas personas que necesiten un espacio especial para ello.

Al parecer, desde el entorno artístico ya se ha despertado la expectación. “Hablamos con gente de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y están expectantes, con mucha curiosidad, porque es algo nuevo”, señala la impulsora del proyecto, aunque

Aunque el local aún tiene mucho trabajo por delante, Coque espera poder abrir las puertas del gastro-arte a finales de año. “Tenemos muchas ganas de abrir y la gente nos está preguntando muchísimo”, reconoce Fariña, ilusionada con dar vida a un espacio que promete convertirse en punto de encuentro para amantes del arte y la buena gastronomía. 

