La Xunta autoriza hasta febrero la caza sin límites de jabalí en todos los municipios de Caldas

Una manada de jabalís atravesando una carretera D.A.

La Xunta de Galicia activa desde hoy una nueva situación de emergencia cinegética del jabalí que permitirá su caza sin límites hasta el 22 de febrero de 2026 en todos los municipios de la comarca de Caldas. Esta medida se extenderá también a un total de 254 municipios de Galicia, seis menos que en 2024.

Será la quinta vez que se recurra a esta medida, ya que la Consellería do Medio Ambiente ya la aplicó con anterioridad en 2019, 2021, 2023 y 2024.

Durante la vigencia de la declaración de emergencia cinegética temporal, en las comarcas se permite abatir o capturar sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, aunque la Xunta pide priorizar a hembras adultas y subadultas en todas sus edades.

En las zonas delimitadas se permitir abatir crías y hembras seguidas de crías, con una autorización previa especial de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Las modalidades de caza permitidas para esta especie podrán practicarse durante todos los días de la semana en terrenos cinegéticos, salvo lo especificado en aquellos en régimen especial y en las zonas libres de caza.

En este segundo caso, las cacerías estarán sujetas a autorización previa con una antelación mínima de diez días naturales. Por otro lado, en los terrenos no cinegéticos será necesario disponer de una autorización expresa.