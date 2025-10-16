Una nueva empresa acepta asumir la obra completa del San Clemente

Familias del CEIP San Clemente en una manifestación pidiendo mejoras en educación Mónica Ferreirós

Las obras de mejora del colegio San Clemente de Caldas podrían reactivarse de forma definitiva en los próximos días tras la oferta de una nueva constructora de encargarse de la cobertura total de los trabajos. Para ello será necesario que la Consellería apruebe una nueva licitación, pero el San Clemente tiene claro que tomará parte activa para que las obras arranquen cuanto antes ante la urgencia.

Tras semanas de paralización por la quiebra de la anterior empresa adjudicataria, la Xunta aseguró que resolvería por la vía de urgencia la continuidad de las obras. Según explican desde el propio centro educativo, hace unos días visitó el colegio una delegación de la Consellería de Educación, integrada por la arquitecta, el aparejador y un representante de la nueva empresa.

“Levamos dous meses cunha obra empezada e sen acabar, con moitas incomodidades”

En un primer momento, la propuesta de la Xunta era que esta constructora se encargase solo los trabajos pendientes y más urgentes, como los baños de los profesores, la reposición de luminarias o los falsos techos levantados.

Tras el estudio del pliego, la nueva constructora mostró su disposición de hacerse cargo no solo de las reparaciones urgentes, sino de la totalidad del proyecto, lo que permitiría finalizar los trabajos antes del verano como estaba previsto.

“Chamaronnos para confirmar que se farían cargo de toda a obra”, explican desde el centro. “Isto abre unha nova posibilidade, porque agora poderían acabar todo o proxecto”.

Los plazos, el nuevo handicap

Ante todo este cambio de perspectiva el CEIP San Clemente asegura que el problema se encuentra ahora en los plazos, ya que la Consellería debe aprobar una nueva licitación y la empresa ya manifestó su petición de iniciar los trabajos cuanto antes por su carga de trabajo. “Si ata dentro de dous meses a Consellería non pode aprobar a licitación, a empresa pode renunciar porque teñen presa por arrancar e xa nos dixeron que teñen moito traballo”, apuntan desde el centro caldense.

En principio los tiempos se podrían reducir hasta un máximo de 15 días, pero para ello la Xunta deberá tramitar cuanto antes la nueva licitación.

El San Clemente también manifestó su voluntad de tomar partido en este proceso para que la obra salga adelante y lamenta haberse mantenido a expensas de la actuación. “Levamos dous meses cunha obra empezada e sen acabar, con moitas incomodidades, sen calefacción, sen baños para os mestres, ou sen luz nalgunhas aulas. En quince días chega novembro e o frío, e isto xa é urxente”, señalan.