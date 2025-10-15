Vecinos de Caldas exigen más plazas de autobús en el trayecto Santiago-Pontevedra

La compañía de autobuses que regula el trayecto Mónica Ferreirós

Los vecinos de Caldas denuncian desde hace varias semanas problemas para utilizar uno de los autobuses de primera hora de la mañana con destino a Pontevedra. Se trata del servicio de las 7:40 horas, gestionado por la empresa Monbus, que sale desde Santiago y realiza parada en Caldas.

Según relatan los usuarios, cuando el autobús llega al municipio caldense ya va completo, lo que impide que los pasajeros puedan subirse. A esta situación se suma la dificultad para conseguir billetes con antelación, ya que las plazas se agotan rápidamente a través del sistema de venta online.

El Concello piensa reclamar

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, ha señalado que, aunque las quejas no llegaron formalmente al Concello, son conocedores de la situación y ya están trabajando en solventar las quejas. “Tenemos pendiente hablar con Monbus o con la Xunta de Galicia. Lo que tenemos que ver ahora es si esto depende de la empresa de autobuses o del órgano autonómico”, explica.

El reguidor también aseguró que en el caso de tener que contactar con la Xunta de Galicia pedirá que se aumente el número de plazas de viajeros. “Estamos viendo a quién le corresponde para poder hacer una reclamación formal”, sentenció.

Entre tanto, los vecinos continúan reclamando una solución para poder desplazarse a primera hora hacia Pontevedra, o hacia Santiago -en el caso de coger la otra combinación posible de este trayecto-, especialmente quienes dependen de este servicio para acudir al trabajo o a sus estudios. l