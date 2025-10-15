El programa de actividades para mayores suma novedades y mantiene los talleres de éxito

Actividades para personas mayores en Caldas de Reis Cedida

La concejalía de Bienestar Social de Caldas abre el plazo de inscripción para apuntarse a cerca de 20 actividades que forman parte de la programación del curso 2025-2026 a pensionistas y personas mayores. Se trata de una amplia variedad de propuestas pensadas para mejorar la calidad de vida de este sector de la población, poniendo el foco en el mantenimiento de la memoria, hábitos saludables y socialización.

Para esta nueva temporada se incorporan varias novedades, como la ‘Memoria Viajera’, un taller de estimulación cognitiva dirigido a personas que no puedan asistir presencialmente a las clases en el Fogar do Maior. Así, las sesiones se realizarán en sus propios domicilios, bajo la supervisión de un profesional.

También se estrena el Club de Lectura, en colaboración con las bibliotecas municipales, donde habrá una sesión mensual el primer viernes de cada mes. Otra actividad novedosa es ‘Caldas Mayor Creativa’, con talleres de costura, bricolaje, y más artesanías, así como ‘charlas vespertinas los viernes’, y ‘Ocio en el Hogar’.

La concejalía también confirma que se mantendrán en la programación iniciativas que fueron un éxito en la pasada edición.